Migranti: Salvini, 'non operazioni soccorsi ma invasione finanziata da Soros'

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - "Non sono operazioni di soccorso, queste sono operazioni pianificate di invasione del Continente europeo sponsorizzate da miliardari non da filantropi, da speculatori miliardari alla Soros, che vogliono cancellare popoli, radici, culture e tradizioni e vogliono nuovi schiavi". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

"Noi -aggiunge- ci stiamo impegnando per dare un futuro in Africa a questi ragazzi, stanno mettendo a rischio la vita di questi ragazzi, di queste persone, volendo passare per buoni".