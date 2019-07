Migranti: Mediterranea, 'vengano fatti sbarcare subito e curati'

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - 'Nave Alex è entrata in porto per stato di necessità. Ora i naufraghi soccorsi vengano fatti sbarcare subito e curati". Così in un post su Facebook Mediterranea Saving Humans. L'imbarcazione a vela dell'Ong, con a bordo 41 migranti soccorsi giovedì in acque libiche, ha forzato il blocco imposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ed ha da poco attraccato al porto di Lampedusa. I migranti sono ancora tutti a bordo della nave con indosso i giubbotti di salvataggio. Sul molo le forze dell'ordine.