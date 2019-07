Riforme: Fraccaro, 'accolti emendamenti su referendum, procede spedito' (2)

(AdnKronos) - "In particolare - entra nel dettaglio Fraccaro - è disciplinato in modo più dettagliato il controllo della Corte costituzionale sulla copertura finanziaria delle proposte di legge, che avviene in due tempi: prima della presentazione della proposta di legge al Parlamento e prima dell’eventuale svolgimento del referendum. Viene individuato nella Consulta l’organo chiamato a stabilire se le modifiche apportate dal Parlamento siano solo di natura formale o di coordinamento. Viene anche specificato che la proposta popolare non sarà ammissibile se ha un contenuto meramente abrogativo".

"Infine - spiega Fraccaro - vengono inseriti in un’apposita disposizione, che resta fuori dal testo della Costituzione, i contenuti e i principi che dovranno essere disciplinati dalla legge attuativa approvata a maggioranza assoluta. Tale legge dovrà disciplinare il numero massimo delle proposte che possono essere contestualmente all’esame delle Camere, il caso del concorso di più proposte popolari sulla medesima materia, il ruolo dei promotori e le modalità di esercizio delle loro funzioni, la sospensione dei termini nel caso di scioglimento delle Camere e le modalità per assicurare agli elettori, prima del referendum, la più ampia conoscenza della proposta d'iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente.

"Con questo approccio - conclude il ministro - la proposta di legge sul referendum propositivo risulta ancora più efficace, vengono coinvolti concretamente tuti i gruppi parlamentari e l’iter della riforma procede spedito, a beneficio del ruolo del Parlamento e dei cittadini che presto potranno avvalersi di un nuovo strumento di democrazia diretta”.