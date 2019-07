Famiglia: al via in Veneto gli sportelli per trovare la badante

Venzia, 5 lug. (AdnKronos) - Sportelli di zona per l’assistenza familiare, dove trovare una badante, orientarsi tra i servizi pubblici e privati presenti nel territorio per le famiglie e per l’assistenza alle persone, o anche solo conoscere le opportunità e i servizi di sostegno ai quali un nucleo familiare ha diritto, soprattutto nelle situazioni di difficoltà e fragilità: è quanto prevede il progetto della Regione Veneto avviato in via sperimentale in tutto il territorio regionale, coinvolgendo le Ulss e i comitati dei sindaci dei 26 distretti.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin, finanzia con 600 mila euro la fase di ‘start up’ del servizio incentivando Comuni e associazioni di comuni ad attivare sportelli di zona.

“La Regione ha istituito con una propria legge (la n. 38/2017) – ricorda l’assessore Lanzarin - il registro delle assistenti familiari con l’obiettivo di qualificare e regolarizzare il loro lavoro anche attraverso corsi di formazione. Il registro regionale delle ‘badanti’ prevede anche sportelli che siano punti di riferimento per far incontrare domanda e offerta nel territorio e possano fornire informazioni e servizi utili alle famiglie alle prese con problemi assistenziali e di non autosufficienza".