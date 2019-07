'Fai Brumotti per l'Italia', ultima tappa a San Giovanni Rotondo

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Ultima tappa a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, per il 'Fai Brumotti per l'Italia', il viaggio in bicicletta e in diretta social di 17 tappe e 1.600 chilometri realizzato con il Fondo Ambiente Italiano di cui Brumotti è ambasciatore per le nuove generazioni e sostenuto come lo scorso anno da Intesa Sanpaolo. L'inviato di 'Striscia La Notizia', partito da Milano lo scorso 18 giugno, ha attraversato il Belpaese da Nord a Sud, arrivando nel pomeriggio di ieri nella città che ospita le spoglie di Padre Pio. Un'occasione per visitare il presidio di Riabilitazione 'Gli Angeli di Padre Pio' e per 'abbracciare' gli ospiti della struttura, soprattutto i più piccoli.

L'obiettivo del progetto 'Fai Brumotti per l’Italia' è stato quello di raccontare in modo originale e spontaneo l’immenso patrimonio naturalistico, artistico e culturale italiano, con particolare attenzione ai territori meno conosciuti. In giro dalla Lombardia alla Puglia, il biker si è fermato tra l'altro nel piccolo borgo di Orvinio, in provincia di Rieti il 26 giugno, a Napoli il 29 giugno e a Matera, capitale europea della Cultura per il 2019 il primo luglio.

Brumotti ha incontrato sulla sua strada monumenti, parchi, castelli, borghi, aree marine, abbazie e palazzi storici e si è fatto portavoce della missione del Fai, che ha aperto le porte di otto dei suoi beni regolarmente aperti al pubblico, dalla Palazzina Appiani presso l’Arena Civica del Parco Sempione - affidata in concessione alla Fondazione dal comune di Milano e da cui prenderà ufficialmente il via il tour 2019 - a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Padova), dal Bosco di San Francesco ad Assisi (Perugia) a Casa Noha a Matera e all’Abbazia di Cerrate a Lecce.

Brumotti ha fatto inoltre tappa in alcuni dei più affascinanti siti votati dagli italiani nelle nove edizione del censimento 'I Luoghi del Cuore' promosso da Fai e Intesa Sanpaolo - tra cui il Forte San Felice a Chioggia (Venezia), il Parco Archeologico di Suasa (Ancona) e i Laghi di Monticchio a Rionero in Vulture (Potenza) e nella cittadina di Comacchio (Ferrara).