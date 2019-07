Vicenza: Coldiretti, dopo incendio Brendola stop all'irrigazione

Vicenza, 4 lug. (AdnKronos) - Non c’è tregua per il mondo agricolo, in particolare per quello padovano: l’incendio della fabbrica di vernici scoppiato a Brendola, in provincia di Vicenza, sta avendo conseguenze negative anche sul territorio della bassa padovana. Il Dipartimento provinciale dell’Arpav, dopo essersi confrontato con il Genio Civile, ha emesso un’ordinanza che stabilisce azioni di monitoraggio e blocco dell’irrigazione per i corsi d’acqua che potrebbero essere interessati da fenomeni di inquinamento, causati dal transito delle acque di spegnimento dell’incendio provenienti da Brendola.

In particolare, sono sotto osservazione le acque superficiali del bacino Fratta-Gorzone, specie i corsi d’acqua Guà, Frassine, Brancaglia, Santa Caterina e Gorzone. I Comuni che saranno potenzialmente interessati dal fenomeno sono: Montagnana, Borgo Veneto, Ospedaletto Euganeo, Este, Vighizzolo, Carceri, Sant’Urbano, Vescovana, Grazie, Stanghella, Pozzonovo e Anguillara.

Una situazione che rende ancora più difficoltosa la ripresa delle aziende agricole del territorio, letteralmente messe in ginocchio dai cambiamenti climatici: maltempo e temperature al di sotto della media stagionale, alternati a periodi di siccità e caldo anomalo, a cui si aggiunge il fenomeno della cimice asiatica, che continua ad imperversare soprattutto sui frutteti e sulle orticole. “E’ necessario che le istituzioni intervengano quanto prima – dichiara il Direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini - Serve dare certezze alle aziende agricole, già costrette a sobbarcarsi un aumento dei costi di produzione, irrigazione compresa”.