Venezuela: Conte, 'soluzione politica per elezioni democratiche'

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Sulla crisi venezuelana "c'è una situazione di stallo, l'unica chance -c'è una finestra di dialogo in Norvegia- è augurarci che si possa uscire dallo stallo e accelerare al massimo il processo di transizione democratica, con una soluzione politica perché si possano svolgere al più presto elezioni democratiche e trasparenti per offrire una chance di ripresa a una popolazione che sta soffrendo così tanto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il presidente russo, Vladimir Putin, spiegando di aver parlato "a lungo" della questione con il leader del Cremlino.

Su questo, la "posizione dell'Italia - rivendica Conte - non ha dovuto registrare variazioni o assestamenti, è stata chiara sin dall'inizio e anche qualche Paese che ha avuto posizioni sensibilmente differenti rispetto a noi ha poi convenuto sulla ragionevolezza nostra linea".