Scuola: Anci Veneto scrive a governo, necessario intervento per servizio scuolabus

Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha scritto oggi al Governo, nello specifico al Ministro dell’Interno ed al Ministro della Famiglia ed alla Disabilità, per richiedere l’intervento sul servizio scuolabus i cui costi rischiano di gravare integralmente sulle spalle delle famiglie senza che i Sindaci ed i Comuni possano far nulla. Al Governo, come stabilito e consentito dalla legge, l’Anci Veneto richiede di classificare quello dello scuolabus come un “servizio pubblico a domanda individuale”.

"L’impossibilità di sgravare le famiglie dai costi nasce da un recente parere della sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 46/2019. Il parere in questione ha enunciato il principio secondo cui il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio”.