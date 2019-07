Palermo: in città ultima tappa di #OggiProtagonistiTour

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Si conclude a Palermo #OggiProtagonistiTour, il viaggio itinerante tra i giovani, a bordo di un truck, promosso dall’Agenzia nazionale per i giovani, dal Dipartimento per le pari opportunità e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del consiglio dei ministri. L’appuntamento, per la decima e ultima tappa del tour partito da Torino il 25 giugno, è sabato 6 luglio in piazza Verdi, a partire dalle 19. Saranno presenti il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega alle Pari opportunità e Politiche giovanili Vincenzo Spadafora e il direttore generale dell’Agenzia nazionale per i giovani Domenico De Maio.

"Vogliamo generare connessioni tra giovani, istituzioni e stakeholder – sottolinea Spadafora - Una recente indagine commissionata ad Ipsos sulla condizione giovanile in Italia ci ha detto che le istituzioni sembrano idealmente vicine per intenti e valori espressi, ma lontane per linguaggio e modalità comunicative. Per questo abbiamo deciso di metterci in viaggio, per dialogare e ascoltare, per stimolare la partecipazione attiva e l’inclusione del maggior numero di giovani".