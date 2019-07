Fi: Berlusconi vede coordinatori regionali, avanti con rinnovamento

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Avanti con il "percorso di rinnovamento del partito", confermando il congresso da tenersi entro dicembre. Lo ha ribadito Silvio Berlusconi, nel corso della riunione con i coordinatori regionali svoltasi nel pomeriggio a Palazzo Grazioli. Un incontro che praticamente ha rappresentato il seguito della riunione svoltasi una decina di giorni fa e che era stata aggiornata al ritorno dell'ex premier da Strasburgo.

Presenti anche Mara Carfagna e Antonio Tajani, le capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, mentre non c'era Giovanni Toti. Un'assenza comunque giustificata per impegni che lo hanno trattenuto in Liguria per questioni legate alla presidenza della Regione. Nessun caso politico, quindi, anche se c'è naturalmente attesa per l'assemblea convocata per sabato prossimo a Roma al Teatro Brancaccio.