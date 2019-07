Conti pubblici: Cottarelli, 'spread sotto 200 ottimo segnale, vera partita in autunno'

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - "Lo spread alto crea incertezza, sotto i 200 punti è un ottimo segnale per la nostra economia perché con lo spread sotto controllo si risparmiano risorse che possono essere investite diversamente. La domanda è quanto durerà questo momento? Quello che è certo è che i mercati in questa fase sono molto di buon umore". Così a Financialounge.com, il portale del risparmio gestito, l’economista Carlo Cottarelli, già commissario alla spending review con il governo di Enrico Letta e in passato direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fmi.

"Sono arrivati segnali positivi da diverse parti, la Bce e la Fed hanno suggerito fondamentalmente che i tassi di interesse rimarranno bassi - sottolinea - negli Stati Uniti potranno essere anche tagliati entro l’anno, c’è stato un riavvicinamento tra gli Usa e la Cina sui dazi, oltre al disgelo con la Corea del Nord. La procedura d’infrazione è stata evitata e il governo italiano si è adeguato e, quindi, al momento lo spread è in una fase positiva per l’insieme di tutti questi fattori, ma dovremmo ricordarci l’altalena di questi mesi e di come la nostra economia è molto suscettibile alle variazioni dello spread".

"Diciamo che questo è sceso anche per altri Paesi, come la Grecia, considerata a rischio - conclude - e il nostro differenziale è ancora troppo alto se paragonato a Spagna e Portogallo. Il problema grosso però ci sarà in autunno quando si giocherà la partita vera e si dovrà trovare un accordo sulla legge di bilancio per i 2020".