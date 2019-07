Ue: Salvini, 'nessuno può negarci diritto a nominare commissario'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - I nuovi vertici Ue? "Vediamo come partono, non voglio dare pre-giudizi, spero siano equilibrati, anche se solo una settimana fa Sassoli aveva parlato di un cordone sanitario contro Lega e populisti, che non mi pare esattamente l'approccio più democratico per un presidente". Così il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio risponde a chi gli chiede delle nomine.

E a chi gli fa notare che l'asse franco-tedesco appare saldo più che mai, "diciamo che nessuno quanto meno può negarci il diritto a nominare un commissario... Questo non possono togliercelo". Un commissario "a una materia economica, le idee ce le abbiamo chiare, almeno questo non possono togliercelo. Il percorso, il progetto e le idee sono chiare".