Ue: Salvini, 'io contrario a Timmermans ma Conte decide solo'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "No, figurati... Io chi devo convincere? Il presidente del Consiglio decide da solo". Così Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi per il vertice sulle autonomie, risponde se ci sia stato lui dietro lo stop del premier Giuseppe Conte al nome di Frans Timmermans a capo della Commissione europea. Il vicepremier ammette tuttavia che il vice di Juncker non gli fosse affatto gradito: "bé, avere un socialista alla guida dell'Ue dopo il voto di maggio mi sembrava bizzarra come cosa". E a chi gli fa notare che Ursula von der Leyen rischia di essere più rigorista di Timmermans, "vediamo, vediamo alle prove dei fatti... Io non ho pregiudizi verso nessuno. Siamo qui per abbassare le tasse e questo faremo".