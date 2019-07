Turismo: Confcommercio, parte dal Veneto il Basket bond del settore (3)

(AdnKronos) - L’operazione entrerà nel vivo il prossimo settembre con l’emissione definitiva dei titoli di durata di un anno. Sarà una fonte alternativa al tradizionale finanziamento bancario alla quale le imprese potranno abbeverarsi cominciando a conoscere il mercato globale della finanza.

L’esperienza, partita dalle spiagge, si estenderà gradualmente a tutti i distretti turistici della nostra regione, e non solo. “Il prossimo passo - afferma il presidente di Confturismo Veneto Marco Michielli – saranno le Dolomiti venete, assegnatarie delle Olimpiadi del 2026. La straordinarietà dell’iniziativa consiste proprio nella capacità organizzativa e di far sistema dimostrata dalle imprese turistiche che, oltre alla loro naturale forza attrattiva, hanno saputo esprimere anche una grande abilità nell’attrarre finanza in modo diretto. Mettere in relazione gli imprenditori con il mercato degli investitori professionali apre, dunque, una nuova opportunità di sviluppo per le imprese stesse aumentandone al contempo la forza competitiva e l’indipendenza finanziaria”.

“Quello messo in atto dalla nostra ‘squadra’ - spiega il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon - è un modo nuovo di affrontare le sfide del futuro. Le nostre imprese dovranno essere sempre più pronte a intercettare, governandole, le spinte innovative del mercato del turismo imparando e conoscendo anche nuove forme di finanziamento, che consentiranno alle realtà più grandi di puntare al mercato di Borsa. Quello avviato da Confcommercio, Confturismo e Fidimpresa Veneto è un percorso che vuole essere di stimolo alla politica verso nuove opportunità che sostengano lo sviluppo dell’economia della nostra regione”.