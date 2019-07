Teatro: Zaia, 'bene ingresso Comune Treviso nello Stabile del Veneto'

Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - “Il voto favorevole all’ingresso del Comune di Treviso auspicato dal Sindaco Mario Conte ed espresso oggi dall’Assemblea dei Soci del Teatro Stabile del Veneto, scongiura definitivamente una crisi strutturale del Teatro Del Monaco, segna l’allargamento della compagine dello Stabile e pone una seria ipoteca al ritorno del teatro pubblico del Veneto nella categoria dei Teatri nazionali dopo lo sciagurato episodio di un anno fa”. Commenta così, con grande soddisfazione, il presidente della Regione, Luca Zaia, la decisione assunta nell’Assemblea dei soci del Teatro Stabile del Veneto, svoltasi oggi a Venezia, dai Comuni di Padova e di Venezia, della Provincia di Padova e, naturalmente, della Regione del Veneto, rappresentata dall’assessore Cristiano Corazzari.

“Sono felice di aver auspicato in tempi non sospetti tale ingresso – prosegue Zaia –, concretizzatosi anche grazie alla generosa decisione dell’avvocato Luigi Garofalo, presidente di Cassamarca, che ha sostenuto nel suo CdA la restituzione a titolo gratuito della concessione del Teatro Del Monaco al Comune di Treviso. Tale atto ha permesso di completare un’operazione certamente complessa dal punto di vista istituzionale e delle sostenibilità finanziarie, cui la Regione ha voluto aggiungere il proprio apporto, rendendo lo Stabile la prima istituzione culturale per contributo economico regionale”.

“Un Teatro pubblico Veneto più forte – conclude il presidente –, sempre più vicino al territorio e, come testimoniano i numeri, sostenuto in maniera crescente dal suo pubblico, è quanto auspico ed è quanto emerge con questa operazione che rende più probabile un convinto sostegno della comunità a un pezzo importante e insostituibile della cultura veneta. Al Teatro Stabile del Veneto che così, per primo, arriva a chiudere una serie di accorpamenti sull’asse Padova-Treviso-Venezia nel segno della condivisione degli obiettivi e della razionalizzazione delle strutture, va dunque il plauso di tutta la Regione del Veneto e mio personale”.