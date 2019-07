Conti pubblici: Salvini, 'certo di stop a procedura, ora accelerare su flat tax'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Lo stop alla procedura di infrazione? "Io ne ero certo, bene. Adesso chiederò al governo di accelerare sulla manovra per l'anno prossimo", "ovviamente con la flat tax che senza dubbio resta in campo". Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio per il question time.