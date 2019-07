Autostrade: Salvini, 'mai incontrato un Benetton ma in ballo migliaia lavoratori'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "E' una settimana" che i 5 Stelle "dicono 'basta con i Benetton', è una settimana che lo dicono ma aspetto di leggere una riga, perché non ho ancora letto nulla e sento parlare di studi, pareri giuridici". Così il vicepremier Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde alle domande dei cronisti.

A chi gli fa notare che la relazione del Mit sulla revoca delle concessioni è online da ieri sera, "va bene, io però da un collega ministro mi aspetto... - e fa il cenno di una consegna brevi manu - vabbé, se funziona così, andrò sul sito. Io per carità, non ho mai incontrato nella vita un Benetton che fosse uno, neanche un cugino o nipote, ma prima di fare una scelta che coinvolge migliaia di lavoratori e risparmiatori bisogna essere assolutamente certi di quel che si fa. Poi ripeto: chi sbaglia paga, a Roma come a Genova come ovunque, ma in ballo ci sono migliaia di lavoratori e risparmiatori", dunque "mi auguro che tutti abbiano esaminato tutto".