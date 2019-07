Vicenza: sindaco Rucco, 'la mia priorità è la tutela della salute dei cittadini' (3)

(AdnKronos) - Durante tutta la serata e fino a tarda notte i social network sono stati monitorati, con risposte tempestive volte in particolare a fermare notizie fasulle, come la presunta evacuazione del quartiere di San Lazzaro o il divieto di usare condizionatori. Sui tre social in cui è presente il Comune è stata data risposta anche a decine di messaggi privati.

Verso le 22.30, per rispondere a chi chiedeva di conoscere i dati degli inquinanti, su Facebook è stato pubblicato il link al comunicato stampa emesso poco prima da Arpav, ribadendo che a fronte di tale comunicazione tecnica il Comune confermava i suggerimenti già ampiamente diffusi alla popolazione (8.564 persone raggiunte e 4.161 interazioni)

Questa mattina, urp, comando di polizia locale e portineria comunale hanno ripreso a rispondere ai cittadini, confermando i suggerimenti da adottare in attesa di nuove disposizioni.