Vicenza: sindaco Rucco, 'la mia priorità è la tutela della salute dei cittadini'

Vicenza, 2 lug. (AdnKronos) - “La mia priorità di sindaco è la tutela della salute pubblica. Non vi è stata alcuna approssimazione nella gestione delle informazioni precauzionali che abbiamo dato alla cittadinanza in seguito all'incendio di Brendola attraverso tutti gli strumenti di cui è dotato il Comune. Spiace assistere a un vero e proprio sciacallaggio politico messo in atto dai consiglieri del centro sinistra da cui mi sarei piuttosto aspettato, come sempre dovrebbe avvenire in questi casi, interesse per l'evolversi della situazione ed eventuale disponibilità a collaborare”. Questo il commento del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco alla presa di posizione dei consiglieri comunali di centro sinistra in relazione alle misure di cautela suggerite alla popolazione in seguito all'incendio di Brendola.

Nel merito, il sindaco ricorda che sulla base delle informazioni ricevute da Arpav, alle 14 Il Comune di Vicenza ha emanato ai mass media un primo comunicato stampa con le misure precauzionali suggerite alla popolazione (finestre chiuse e indicazione di non sostare all'aperto), fornendo anche un numero di telefono a cui chiedere informazioni. Lo stesso comunicato è stato pubblicato sul sito del Comune e sulle pagine istituzionali facebook, dove ha raggiunto 41.754 persone e totalizzato 8.676 interazioni, twitter e instagram.

Contemporaneamente, in un giorno di non rientro pomeridiano, grazie alla disponibilità del personale è stato riattivato il call center telefonico dell'urp, che ha risposto a circa 300 chiamate – molte da fuori Comune – rassicurando i cittadini sulle misure cautelari e non emergenziali suggerite. Analoga attività ha svolto fino a tarda sera il comando di polizia locale.