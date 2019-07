Unilever: accordo per rilancio produttivo di Sanguinetto con maionese Kalvè (2)

(AdnKronos) - L’azienda si è impegnata, altresì, a procedere in sinergia con le Organizzazione sindacali a gestire i lavoratori in esubero e, ove possibile, a ridurne ulteriormente il numero, tramite gli strumenti di seguito elencati:eventuale ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; uscite volontarie; pre–pensionamenti (isopensione fino a 7 anni); percorsi di politiche attive (progetto in partnership con aziende locali).

Le organizzazioni sindacali, dal canto loro, hanno preso atto favorevolmente degli impegni assunti dall’azienda in merito alle iniziative di rilancio produttivo del sito di Sanguinetto e della volontà di gestione condivisa dei lavoratori in esubero.

E’ stato altresì richiesto alla Regione Veneto di mantenere attivo il tavolo regionale al fine di continuare a monitorare gli impegni assunti, nonché di verificare possibili ulteriori iniziative di sviluppo del sito veronese.