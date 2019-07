Ue: Salvini, 'ci sono 28 Stati, non possono decidere Merkel e Macron'

Limbadi (Vv), 2 lug. (AdnKronos) - "L'importante è che il futuro dell'Europa non venga deciso a tavolino solo fra Berlino e Parigi, perché mi sembra che anche questa mattina ci siamo alzati con un'ipotesi di spartizione: Commissione ai tedeschi e Banca centrale ai francesi. In Europa ci sono 28 Stati, non ce ne sono solo due, non si capisce perché la decisione debba sempre passare da Berlino e da Parigi, dalla Merkel e da Macron". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando a Limbadi, in Calabria, dove si trova per la consegna di una villa sequestrata alla 'ndrangheta, a proposito delle nomine ai vertici Ue. "Una soluzione a tavolino -ribadisce- che escluda tutti gli altri e accontenti solo francesi e tedeschi non avrà evidentemente l'appoggio italiano".