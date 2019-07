Sicurezza: Patronaggio, 'illecito amministrativo introdotto per fronteggiare attività ong'

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - L'introduzione del'illecito amministrativo nel decreto sicurezza ha rappresentato "una criticità". "Appare chiaro che l'illecito amministrativo è stato introdotto per fronteggiare le attività di soccorso dell ong". E' quanto dice il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio in audizione alla Canera. "Parliamoci chiaro, prima della introduzione della norma - dice - l'attivita delle di salvataggio delle ong e il recupero di immigrati erano del tutto lecite e in perfetta linea con il diritto del mare e con le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia".