Nomine Ue, von der Leyen in corsa

Bruxelles, 2 lug. (AdnKronos) - Ursula von der Leyen, ministra della Difesa tedesca, entra nella corsa per la presidenza della Commissione Europea. Il nome della ministra, tedesca ma nata e cresciuta a Bruxelles, è tra quelli che vengono considerati per la guida della Commissione, a quanto si apprende da due fonti. La von der Leyen, il cui nome si affianca a quello della bulgara Kristalina Georgieva, è ministra del governo federale ininterrottamente dal 2005 (prima per la Famiglia, poi del Lavoro e ora della Difesa).

Nata a Ixelles, uno dei Comuni che compongono Bruxelles, è figlia di un ex direttore generale della Commissione, che poi divenne amministratore delegato della Bahlsen, gruppo alimentare tedesco famoso per i biscotti. Ha vissuto nella capitale belga fino all'età di 13 anni, dopodiché la sua famiglia si è trasferita in Bassa Sassonia. Sposata con un professore di medicina, membro di una famiglia aristocratica attiva nel tessile, ha sette figli e si è molto battuta per aiutare le donne con prole che lavorano. Laureata in Medicina, ha studiato anche Economia e parla correntemente inglese e francese.

Durante la crisi greca von der Leyen si distinse per la sua linea da 'falco', riuscendo a irritare persino Wolfgang Schauble: secondo quanto riportano il Guardian e il Financial Times, disse che la Grecia avrebbe dovuto mettere riserve auree o asset industriali a garanzia degli aiuti ottenuti dall'Ue. I suoi colleghi di partito presero le distanze, facendo notare che i piani di salvataggio della Grecia contenevano già condizioni abbastanza dure. Schauble dichiarò alla rivista Focus, secondo il Guardian, che tenere a bada la crisi in mezzo a colleghi simili era come "attraversare con una candela accesa una stanza piena di nitroglicerina". Un altro nome femminile che circola, oltre a quello di Margrethe Vestager, è quello di Christine Lagarde, considerata però per la Bce.