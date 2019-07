Migranti: Minniti, 'da Ue logica piccina, sinistra non dica accogliamo tutti'

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - "L’alternativa ai nazional-populisti non può essere accogliamoli tutti. Il tema sul quale si giocherà il futuro delle democrazie nei prossimi anni" è "quello dell’integrazione. E una forza riformista non può che declinarlo attorno a tre valori: umanità, libertà e sicurezza". Lo dice l'ex ministro del'Interno, Marco Minniti, in un'intervista a 'La Stampa'.

"Nella vicenda Sea Watch, nel momento in cui l’Italia dichiarò la propria indisponibilità ad accoglierla, in quel momento e non 18 giorni più tardi, era necessario -aggiunge- che dall’Europa venisse un segnale sfidante, ma in positivo nei confronti dell’Italia. D’altra parte i nazional-populisti ragionano per fatti simbolici e tu Europa non puoi rispondere con una logica piccina: io ne prendo 3 e tu ne prendi 4. Davanti all’asprezza della sfida dei nazional-populisti, la risposta non può essere quella di queste ore e cioè trattative impantanate sulle nomine tra leadership invecchiate".