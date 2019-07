Migranti: Gdf a casa di Carola per notifica provvedimento gip

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza è arrivata nell'appartamento che da ieri ospita Carola Rackete per notificare il provvedimento del gip che ha deciso la liberazione della comandante della Sea watch. Non si sa ancora se la donna resterà ad Agrigento o lascerà la città, per tornare il 9 luglio per l'interrogatorio.