Migranti: Gasparri, 'veri razzisti sono le Ong'

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - “Altri scandali legati alla gestione dell’immigrazione. Malaffare e ‘ndrangheta in tutta italia imperversano arricchendosi su questo turpe business. Le Ong, intanto, continuano a partire verso la Libia per aiutare i trafficanti di persone e portare altri clandestini qui". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Un vero e proprio Leoncavallo del mare -aggiunge- allestito anche da personaggi come Casarini. Attendiamo altri arrivi nelle prossime ore. Il governo che farà? Li farà sbarcare come quelli della Sea Watch? E nel mondo è veramente sconcertante il coro di elogi alla tedesca che al comando della Sea Watch si è comportata come un capo pirata che ha tentato di uccidere dei nostri militari. Gli sbarchi continuano, le Ong dilagano, si assiste a un fallimento anche su questo versante. Dove invece occorre fermezza. I veri razzisti -conclude Gasparri- sono quelli che aiutano gli scafisti della Libia, sono le Ong che alimentano questi turpi affari, sono quelli che nel mondo plaudono alla Carola di turno che invece dovrebbe marcire in galera”.