M5S: dopo linea dura espulsioni è 'corsa' a restituzioni (2)

(AdnKronos) - In realtà, viene ancora spiegato, alcuni parlamentari stanno temporeggiando sulle restituzioni perché hanno chiesto un chiarimento su un eventuale tassazione da applicare alle donazioni effettuate. Su queste, infatti, potrebbe esser previsto un balzello dell'8 per cento, "circa 200 euro al mese - spiega un deputato - se non le versiamo per scoprire poi, tra anni, che avremmo dovuto tassare le donazioni ci ritroveremo con cartelle Equitalia da salasso".

Ma c'è chi è convinto che la tassa non vada applicata, perché sono statuto e codice etico ad imporre la restituzione, che, di conseguenza, non andrebbe inquadrata come una vera e propria donazioni. Sono stati chiesti dei pareri tecnici, con consulenze ad hoc - viene spiegato - per chiarire e sciogliere il nodo.