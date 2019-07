Inchiesta minori: Carfagna, 'stop scandalo affidi, governo decreti con urgenza' (2)

(AdnKronos) - "Chiedo quindi al ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana - prosegue l'azzurra - di portare subito in Consiglio dei ministri un decreto con effetto immediato che sancisca tre punti: stabilire l’assoluta incompatibilità degli incarichi dei giudici onorari, dei Ctu (consulenti tecnici di ufficio), dei consulenti esterni e degli operatori dei servizi sociali, che abbiano in corso qualunque forma di collaborazione o legame con gli istituti di accoglienza dei minori. L’istituzione di collegi di periti indipendenti e iscritti agli albi professionali che valutino la situazione del minore e la capacità genitoriale: non può essere un solo tecnico a decidere su una misura così dolorosa e grave. L’immediata applicazione della Convenzione di Istanbul che tutela la figura materna là dove prevede che, quando una donna denuncia violenza su di sé o sui minori, la mediazione familiare sia esclusa e i bambini non siano dati in affido ad altri fino all’esito del processo”.