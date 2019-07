Destra: Gasparri, 'Pontone uomo garbato, onesto e appassionato'

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - "Con Franco Pontone scompare una figura storica della destra napoletana e italiana. Coerente rappresentante degli ideali nazionali, nella Regione Campania, nel Senato, nel governo, alla presidenza di commissioni, in delicati incarichi di partito, svolse le sue funzioni sempre con garbo, passione, onestà". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Accompagnò il rinnovamento generazionale della destra -ricorda- e poi la svolta di Fiuggi. Legato ad Almirante fu poi un pilastro di An e lo ricordo da capogruppo nella stagione del Pdl. Visse con disagio alcuni momenti di trasformismo altrui e si tenne ben distinto, per integrità morale, da condotte di altri. Lo ricordo con amicizia, anche per la generosità con cui seppe guardate avanti aiutando, a Napoli e non solo, giovani militanti che hanno poi raggiunto importanti traguardi nella politica, nella cultura e nelle istituzioni”, ricorda Gasparri.