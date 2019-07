Autonomia: domani vertice a P.Chigi alle 19

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Domani alle 19, in seguito all'incontro tra Giuseppe Conte e i sindacati, si terrà a Palazzo Chigi un nuovo vertice sulle autonomie, un appuntamento che era stato 'riaggiornato' a domani la settimana scorsa, dopo che l'incontro di martedì aveva portato a un nulla di fatto, vedendo sfumare l'approdo del testo nel cdm in agenda per l'indomani, come auspicato dalla Lega. Attorno al tavolo dovrebbero esserci, oltre al premier e ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, le ministre per gli Affari regionali e per il Sud, Erika Stefani e Barbara Lezzi, il ministro ai Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.