Amazon: entra in funzione nuovo deposito di smistamento di Verona (4)

(AdnKronos) - Nel corso degli ultimi due anni, Amazon ha inoltre aperto i centri di smistamento a Castel San Giovanni e Casirate d’Adda (Bg), i depositi di smistamento situati a Brandizzo (To), Origgio (Va), Rogoredo e Buccinasco (Mi), Burago di Molgora (Mb), Crespellano (Bo), Calenzano (Fi), Vigonza (Pd), Verona, Arzano (Np), Pomezia (Rm), Roma Settecamini e Roma Magliana (Rm).

Oltre a questi investimenti nello sviluppo della propria rete logistica in Italia, nel 2013 Amazon ha aperto il proprio centro di assistenza clienti a Cagliari e gli uffici corporate a Milano. Nel novembre del 2017 l’azienda ha spostato i propri uffici corporate in un edificio di 17.500 metri quadri nel quartiere emergente di Porta Nuova. La nuova sede corporate ospita gli attuali 400 dipendenti e fornirà all’azienda spazio sufficiente per accogliere oltre 1.100 persone. Amazon ha inoltre aperto a Torino un centro di sviluppo per la ricerca sul riconoscimento vocale e la comprensione del linguaggio naturale che supporterà la tecnologia già utilizzata per l’assistente vocale Alexa.