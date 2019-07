Amazon: entra in funzione nuovo deposito di smistamento di Verona (2)

(AdnKronos) - I primi prodotti consegnati dal deposito sono stati un soffiatore di foglie e il libro “Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale” di Stefano Mancuso.

“Il nuovo deposito di Verona rafforzerà la nostra rete logistica, permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon - ha dichiarato Sarti - La sua entrata in funzione ci consentirà di gestire al meglio le consegne nel veronese e nelle aree limitrofe già a partire dal prossimo Prime Day, che cade il prossimo 15 e 16 luglio”.

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha dato il suo benvenuto ad Amazon sottolineando che “per il nostro territorio, l’insediamento di uno dei colossi mondiali dell’e-commerce è strategico. Non solo perché va ad inserirsi nel programma di rigenerazione complessiva di Verona Sud, un’area della città a forte vocazione logistica, ma anche perché porterà nuovi posti di lavoro e opportunità per le imprese locali. Tutto questo conferma la centralità e l’attrattiva di Verona per le multinazionali”.