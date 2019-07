Ue: bilaterali in corso su nomine, poi Tusk fa punto

Bruxelles, 1 lug. (AdnKronos) - Sono in corso da circa due ore e mezzo a Bruxelles gli incontri bilaterali organizzati dal presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, che ha fermato i lavori del summit sulle nomine dei vertici Ue per consultare individualmente i capi di Stato e di governo dell'Unione. Gli incontri, si apprende da fonti diplomatiche, andranno avanti almeno fino alle due meno dieci, dopodiché Tusk dovrebbe riconvocare il summit e fare il punto della situazione, per decidere se cercare di andare avanti nella notte in cerca di un accordo, nel caso abbia riscontrato una certa convergenza, oppure no.