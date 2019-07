Migranti: Comandante Carola lascia Lampedusa su motovedetta Gdf (2)

(AdnKronos) - Carola Rackete, che indossava la stessa maglia nera del giorno dell'arresto, è stata accompagnata al porto vecchio da una utilitaria di colore bianco della Guardia di Finanza. A bordo il comandante delle Fiamme gialle di Lampedusa. La donna, che aveva con se due sacche, è scesa in silenzio dall'auto e non si è girata neppure quando i giornalisti le hanno chiesto come sta. Viso tirato, sguardo cupo, Carola Rackete, è salita in silenzio sulla motovedetta arrivata da Porto Empedocle, che l'accompagnerà per l'interrogatorio che si terrà oggi pomeriggio al Palazzo di giustizia di Agrigento. Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella, ha fissato l'interrogatorio nella tarda serata di ieri, subito dopo aver ricevuto la richiesta di convalida dell'arresto da parte della Procura guidata da Luigi Patronaggio. La capitana tedesca verrà accompagnata ad Agrigento questa mattina a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza. La donna sarà assistita dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini. La Procura chiede la convalida di arresto congiuntamente alla richiesta della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento.