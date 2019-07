Governo: fonti M5S, da Di Maio nessun attacco a Salvini, assenza Cdm prevista

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - “L’assenza del ministro Luigi Di Maio al Cdm odierno era stata comunicata una settimana fa. Non c’è stato nessun attacco a Matteo Salvini, bensì una richiesta di fare squadra alla Lega sul caso Autostrade, dopo che nei giorni scorsi da esponenti leghisti erano arrivate dichiarazioni pubbliche in disaccordo con la proposta di revoca della concessione. Punto per noi invece fondamentale al fine di fare giustizia verso chi ha perso la vita nella tragedia del ponte Morandi”. Così fonti vicine al vicepremier Luigi Di Maio.