Fisco: Ascom Padova, bene avvio 'soft' scontrino telematico (2)

(AdnKronos) - “Anche se il nuovo obbligo – aggiunge il presidente dell’Ascom Confcommercio padovana, Patrizio Bertin – riguarda, al momento, solo chi ha un volume d’affari superiore a 400mila euro, si tratta pur sempre di una platea che solo nel padovano ammonta a poco meno di tremila esercizi, per cui un numero significativo che, in assenza dei chiarimenti, avrebbe avuto più di un problema a mettersi in regola dal 1° luglio”.

Come noto l’obbligo sarà esteso a tutti gli esercizi a partire dal prossimo 1° gennaio ma, nel frattempo, per i primi 6 mesi i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro potranno inviare senza sanzioni i corrispettivi entro 30 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

“Se non hanno il registratore telematico – precisano negli uffici dell’Ascom Confcommercio - devono fare regolare scontrino, tenere il registro dei corrispettivi, e potranno poi effettuare l’invio con modalità telematiche che verranno individuate tramite un prossimo provvedimento. Tale facoltà è ammessa sino al momento di attivazione del registratore telematico e in ogni caso non oltre la scadenza del 31 dicembre. A regime i corrispettivi potranno venire inviati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione”.