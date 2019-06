Ubriaco accoltella carabiniere alla schiena

Fermo, 30 giu. - (AdnKronos) - Un carabiniere è stato accoltellato alla schiena a Montegranaro, in provincia di Fermo, nella tarda serata di ieri da un marocchino di 46 anni. Il militare, un brigadiere di 59 anni, è stato portato in ospedale dove si trova in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, regolare in Italia, è stato arrestato.

Il marocchino era ubriaco e infastidiva le persone in un locale, quando i militari sono intervenuti per allontanarlo. L'uomo è stato prima portato in caserma e poi accompagnato a casa e mentre i militari stavano andando via, l'uomo ha aggredito il brigadiere con un coltello che aveva nascosto tra la maglietta e i pantaloni. L'aggressore è stato quindi arrestato e dovrà rispondere di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo di armi.