Migranti: Procura Agrigento trasmette a gip richiesta convalida arresto capitana Sea watch

Lampedusa, 30 giu. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento ha appena trasmesso al gip del Tribunale la richiesta di convalida dell'arresto della comandante della Sea watch Carola Rackete per la violazione dell'articolo 337 del Codice penale ("Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni") e per resistenza o violenza contro una nave da guerra militare. Solo per quest'accusa rischia dai 3 ai 10 anni di carcere. L'udienza di convalida davanti al gip sarà fissata domani. Probabilmente l'interrigatorio potrebbe tenersi già domani pomeriggio o al massimo martedì mattina.