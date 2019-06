Migranti: equipaggio Sea watch, 'Sotto choc per scene al porto, orgogliosi di Carola' (2)

(AdnKronos) - Oscar racconta anche come si è arrivati alla decisione di forzare il divieto del blocco della Finanza ed entrare in porto. "Poco dopo la mezzanotte la comandante ci ha riuniti per annunciarci che avremmo raggiunto il porto di Lampedusa perché i 40 migranti a bordo non potevano più continuare a stare in quelle condizioni e la situazione stava sfuggendo di mano dopo due settimane di attesa bisognava portare in sicurezza quelle persone che erano già sofferenti e non potevano continuare a restare sulla nave - dice ancora emozionato - il Comandante ha impartito gli ordini e ognuno di noi è andato in postazione".

Poi l'arrivo al porto con la motovedetta della Finanza che ha provato a fermare la nave da 600 tonnellate di stazza. "Hanno provato a mettersi in mezzo, tra noi e la banchina - dice-Io non ho sentito le comunicazioni a bordo con la finanza e non so cosa ha detto la comandante ma so che ci sono state delle incomprensioni. E so che Carola ha chiesto aiuto alla Gdf. Posso dire che al cento per cento Karola non avrebbe mai messo in pericolo la vita dei finanzieri. In quel momento le premeva mettere in sicurezza la vita dei 40 migranti a bordo della Sea watch. Siamo dispiaciuti per i finanzieri che si sono spaventati. Non era nostra intenzione fare del male a nessuno".