Migranti: Bernini, 'ispirarsi al criterio della convenienza'

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - “L’esperienza ci insegna che le grandi migrazioni hanno sempre modificato il corso della storia, dalla caduta dell’Impero romano in poi: oggi è figlia della globalizzazione ma l’Europa si è fatta trovare impreparata e non può pretendere che tutta la spinta migratoria africana possa essere convogliata verso l’Italia”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in un’intervista al Corriere della Sera.

“Oggi si scopre – ha aggiunto – quanto furono lungimiranti gli accordi fatti da Berlusconi con Gheddafi e con i capi tribù libici prima dell’intervento militare che ha trasformato la Libia nella base logistica dei trafficanti di uomini. La posizione di Forza Italia è chiara: no all’accoglienza indiscriminata, sì ai corridoi legali e stop al Regolamento di Dublino che ha permesso all’Ue di comportarsi con l’Italia da Ponzio Pilato. Un governo serio deve ispirarsi al criterio della convenienza, decidendo quanti immigrati si possono accogliere e con quali competenze. E siamo convinti che è meglio favorire l'immigrazione di religione cristiana rispetto ai musulmani. In questo Oriana Fallaci aveva pienamente ragione", ha concluso Bernini.