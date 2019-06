Conti pubblici: Della Vedova, 'senza accordo governo verso Italexit'

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - “Nell’interesse dell’Italia, non del governo attuale, c’è solo il dialogo con la Commissione per il contenimento del deficit e la stabilizzazione del debito, uniti alle riforme e agli investimenti che possano favorire la crescita. Fuori da questo schema, nello scontro con Bruxelles, resta solo la volontà di fare nuovo deficit e debito, che, in aggiunta ai proclami su Cdp, Bankitalia e minibot porta ad una sola opzione: l’Italexit. Il piano B che torna piano A”. Lo afferma il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova.

“Dopo aver maramaldeggiato contro l’Unione europea e alcuni dei principali Stati membri, sfruttando il destino e le angosce di 40 naufraghi provenienti dall’Africa - sottolinea il segretario di +Europa - Salvini e Di Maio dovranno da domani affrontare la possibilità che la Ue apra un procedura nei confronti dell’Italia per debito eccessivo. Nessuno gioca al tanto peggio, tanto meglio e ci auguriamo che si creino le condizioni per evitare la procedura. Siamo al momento delle verità: dopo oltre un anno di governo Salvini-Di Maio-Conte, l’Italia sta molto peggio di prima e peggio di tutti in Europa. Le misure simbolo, come previsto, non hanno portato la crescita propagandata dalla maggioranza. Lo spread è rimasto stabile attorno ai 250 punti base, in controtendenza rispetto agli altri paesi, bruciando miliardi dei contribuenti a causa della mancanza di fiducia nell’Italia. Da Ilva ad Autostrade passando per Alitalia - conclude Della Vedova - un atteggiamento dissennato ed imprevedibile sta aumentando lo scetticismo degli investitori”.