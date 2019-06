Ue: Giorgetti, 'presidente Commissione con visione illuminata, bene Draghi'

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Penso che il giusto presidente della Commissione europea è un personaggio che capisce il senso della storia che sta vivendo oggi l'Europa e che capisce che l'Europa deve riscrivere in qualche modo le regole ma anche probabilmente il suo dna, altrimenti è condannata a implodere in se stessa. Quindi qualcuno che abbia una visione illuminata, che non si perda magari nei dettagli dell'applicazione di questo o quell'altro codicillo, ma che dia un respiro diverso a questa prospettiva. Questo è quello che dovrebbe essere oggi un presidente della Commissione europea". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su SkyTg24.

"Su Draghi non dico niente, poi dicono che è mio amico, che sono servo dei poteri forti -ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo- è evidente che è uno che metterebbe a tacere tutti quanti gli altri candidati".