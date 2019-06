Migranti: Pd Lampedusa, 'ha vinto l'umanità'

Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Non ha vinto il Pd, né la Lega, né i 5 Stelle, ha vinto l'umanità. Io la penso cosi, dobbiamo essere uniti in una fratellanza universale. Basta divisioni fra di noi. Non c'è cosa peggiore quando un essere umano si sente rifiutato. E' una sofferenza terribile". Così, il segretario del Pd di Lampedusa Peppino Palmeri dopo l'attracco della nave Sea watch sull'sola nella notte.