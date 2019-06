Ex Ilva: Giorgetti, governo deve mantenere impegni'**

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - Sulla questione dell'immunità per i dirigenti del gruppo siderurgico che ha rilevato l'ex Ilva."se il governo ha assunto un impegno in sede di negoziazione, diventa complicato e disdicevole non mantenerlo. Non conosco esattamente il dossier, lo conosce Di Maio e sa come può essere gestito". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su SkyTg24.