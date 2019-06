Conti pubblici: Giorgetti, 'evitare non rimandare procedura infrazione'

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Il rinvio della procedura di infrazione è come quando a scuola si viene rimandati a settembre, non ti boccio adesso ma ti posso bocciare a settembre. Non è questo il concetto, noi vogliamo semplicemente capire se le cose che questo governo vuole fare, in particolare la flat tax, la riforma fiscale, si possono fare o no. Se rimandare a settembre è un escamotage per in qualche modo portarci in un terreno dove poi queste riforme non si possono più fare perché siamo soggetti ad un altro sindacato, ad un'altra valutazione, ad un altro giudizio, evidentemente non ci sta bene". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su SkyTg24.

"L'importante -ha aggiunto- è evitare la procedura di infrazione chiarendo esattamente qual era il programma di governo senza infingimenti. Penso che è quello che sta cercando di fare il presidente Conte in queste ore a Osaka".