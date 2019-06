Autonomia: Giorgetti, 'presto si dovrà trovare punto incontro'

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "I problemi di carattere più propriamente giuridico, formale vengono molto dopo rispetto all'approccio politico complessivo. C'è stato un referendum in Veneto e Lombardia in cui milioni di persone si sono espresse democraticamente e non si può fare spallucce di fronte alla volontà popolare". Inoltre l'autonomia "fa parte del contratto di governo, quindi il più presto possibile un punto di incontro si dovrà trovare". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su SkyTg24.