Alitalia: Giorgetti, 'inopportuno negoziato con Atlantia'

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - ""E' assolutamente inopportuno intavolare negoziati di qualsiasi tipo con qualcuno con cui sei in contenzioso, a me sembra improponibile e da evitare". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su SkyTg24, a proposito di un ingresso di Atlantia in Alitalia.