T.Imerese: Musumeci, 'da governo nazionale nessuna proposta di reindustrializzazione'

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Il problema è che non c’è una politica industriale condivisa con il governo nazionale da cui non arriva una sola proposta di reindustrializzazione nonostante le promesse. Termini Imerese può diventare un volano ma se continuiamo a pensare a un’industria pesante è chiaro che non si va da nessuna parte: il comparto più adatto pensiamo sia l’agroindustria ma serve un sostegno dal governo nazionale". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in un'intervista al Sole 24 Ore, affronta la vertenza 'eterna' dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese.

"Stiamo pensando di comprare mezza pagina del Financial Times - aggiunge - proprio per dire a potenziali investitori stranieri: venite in Sicilia ovunque voi siate".