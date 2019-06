Ponte Morandi: M5S, 'Rai ha oscurato Di Maio, ora spieghi' (2)

(AdnKronos) - "Eppure, le inquadrature televisive della diretta hanno raccontato altro. E’ stato davvero sgradevole vedere Luigi Di Maio tagliato fuori dalle telecamere di Rainews24. Per minuti e minuti infatti - denuncia il M5S - gli operatori hanno indugiato sulle altre tre cariche istituzionali lasciando fuori il nostro capo politico. Come se non fosse presente. Le persone a casa devono aver pensato che non fosse lì".

"Perché? - chiede dunque il M5S - Perché questo trattamento? Il MoVimento 5 Stelle è stato letteralmente ignorato. Una scorrettezza apparentemente senza motivazione. Il MoVimento 5 Stelle non si merita questo. Abbiamo lavorato sodo per mesi per riparare al dramma del crollo di Genova. Andremo avanti ancora più convinti di prima, ma pretendiamo una spiegazione per quanto è successo".