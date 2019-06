Mafia: Addiopizzo compie 15 anni, 'chi si oppone non è un eroe' (2)

(AdnKronos) - L'assoziazione antiracket non intende sottovalutare la scelta di chi decide di opporsi al pizzo. "Attenzione - evidenziano - la scelta di opporsi al racket delle estorsioni rimane difficile e non immune da conseguenze. Ma va detto che le conseguenze non sono tali da creare rischi per l’incolumità delle vittime o danni irrimediabili alle attività economiche di chi denuncia. Per tali ragioni pensiamo che non sia più il tempo in cui la narrazione del fenomeno del racket debba sfociare in rappresentazioni eroico-mediatiche che, oltre a risultare fuorvianti, allontanano la gente comune da una battaglia che per essere vinta ha bisogno di esempi di normalità, praticati più che proclamati".

Un "cambio di narrazione" necessario anche "per non dare spazio a chi cerca di strumentalizzare il proprio ruolo di vittima, tentando di attribuire le proprie difficoltà economiche e imprenditoriali, causate dalla grave crisi economica o da scelte aziendali non sempre adeguate, alle estorsioni subite e poi denunciate". "Pensiamo che non sia più tempo dei paradigmi panmafiosi per i quali tutto e ovunque è mafia e chi dissente nella migliore delle ipotesi è meno antimafioso di altri e nella peggiore è addirittura mafioso".